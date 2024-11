Champions League | vittoria del Liverpool sul Real Madrid Stella Rossa cala la manita contro lo Stoccarda

Leggi su Sportface.it

Nella serata del 27 novembre vanno in scena diverse partite valide per quinta giornata della fase a gironi di2024/2025. Spicca la prestazione del, che piega per 2-0 un ostico. I Reds sbloccano il risultato nel corso del secondo tempo con Mac Allister e poi Gakpo firma il raddoppio. Lolalo, in un match terminato 5-1. In rete Katompa Mvumpa al 12?, Krunic al 31?, Ivanic dopo 65 minuti e Radonijc – quest’ultimo con una doppietta al 69? e all’88’ – per i padroni di casa. Tra loè stato invece Demirovic a segnare l’unico gol dell’in, dopo appena cinque minuti dal via. Tra Sturm e Girona finisce 1-0: fondamentale la rete di Biereth al 58?.Il Benfica piega per 3-2 il Monaco, rimasto in inferiorità numerica al 58? con l’espulsione di Singo.