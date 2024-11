Gaeta.it - Castel di Sangro si prepara per l’inaugurazione della nuova piscina comunale, un centro sportivo all’avanguardia

Adi, località nota in provincia de L'Aquila, è tutto pronto per l'apertura, un impianto destinato a offrire molteplici attività sportive e ricreative. Lastruttura non è solo un luogo per il nuoto, ma rappresenta un importante passo verso lo sviluppo del turismonella regione, favorendo l'interazione sociale e il benessere dei cittadini., prevista per sabato 30 novembre, sta suscitando grande attesa tra gli abitanti e gli appassionati di sport.Un'opera fondamentale per il territorioIl sindaco didi, Angelo Caruso, ha espresso il suo entusiasmo per il nuovo impianto, sottolineando l'importanza strategica dell'opera per l'intera comunità. Secondo Caruso, laè dotata di tecnologiae presenta elevati standard tecnici, posizionandosi tra le migliori a livello nazionale.