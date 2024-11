Dailymilan.it - Calciomercato Milan, serve un centrocampista: da Frendrup a Belahyane tutti i nomi di Geoffrey Moncada

Leggi su Dailymilan.it

Geoffrey Moncada è alla ricerca di unper ildel: tra la suggestione Fagioli e idi Mortene RedaIlcontinua a subire goal. I rossoneri ne hanno presi due anche dallo Slovan Bratislava, arrivando a un totale di 21 reti incassate in 17 partite, con una media di 1,23 a partita. Preoccupante e non può essere colpa solo del reparto difensivo, ma dell’intero sistema di difesa su cui incidono anche le prestazioni e le caratteristiche dei centrocampisti.I rossoneri hanno bisogno di rimpolpare il centrocampo, in cui l’unico in grado di fare lavoro di interdizione è Youssouf Fofana, dal momento che né Tijjan Reijnders né Ruben Loftus-Cheek hanno, nella fase difensiva, la loro dote migliore. A gennaio tornerà Ismael Bennacer, ma bisogna vedere in che condizioni, motivo per cui Geoffrey Moncada ha intenzione di tornare sul mercato.