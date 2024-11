Benfica Di Maria | Non penso al ritiro mi sto divertendo

Leggi su Sportface.it

“Nonancora a una data per il. Mi diverto molto di più dopo quello che abbiamo vinto con la Nazionale, è come se mi fossi tolto un peso dalle spalle. Avevo sempre avuto questo freno. Ora ho di nuovo voglia di giocare, mi sto, quindi non posso dire ‘ancora due anni e me ne vado'”. Così Angel Di, che alsta vivendo una nuova giovinezza. Dopo i 17 gol e 15 assist della scorsa stagione, l’argentino classe ’88 ha fin qui collezionato otto gol e cinque assist in sedici partite. Numeri rimpolpati in maniera importante nella serata di ieri, con due assist decisivi per la vittoria della squadra di Lisbona contro il Monaco. Parlando della sua condizione atletica a Varsky Sport, Diha aggiunto: “Il mio modo di giocare è sempre lo stesso, do sempre il massimo, non gioco in modo più ‘tranquillo'”.