Anni di violenze ai danni della moglie fino alla separazione ma lui non ci sta e continua a perseguitarla Arrestato 40enne pontino

Nel pomeriggio del 25 novembre, la Polizia di Stato di Terracina haun uomo di 40, eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. L’uomo è indagato per maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale aggravata e sequestro di persona ai ddell’ex.Una Relazione Segnata dViolenzaLe accuse a carico delsono il risultato di una denuncia-querela presentata ddonna, che ha descrittodi maltrattamenti subiti durante la relazione. La donna ha raccontato come l’ex compagno, incapace di accettare la fineloro storia, avesse dato libero sfogopropria rabbia con atti aggressivi, manifestando una indole violenta anche davanti ai figli minori.L’instabilità del rapporto, caratterizzato da continui alti e bassi, ha portato la donna a decidere di troncare definitivamente la relazione all’inizio del 2024.