Alopecia, al via le visite gratuite

Siena, 28 novembre 2024 - Tornano anche quest'anno le iniziative dell'Azienda ospedaliero-universitaria Senese in occasione dell'Areata Day, promosse da AIPAF (Associazione ItalianaAreata and Friends), e volte alla sensibilizzazione su questa patologia. Venerdì 29 novembre, dalle ore 15 alle 18, nell'ambulatorio 40 della Dermatologia, situato al lotto 3 piano -1, i pazienti potranno accedere adermatologiche senza necessità di prenotazione. Ad accoglierli ci saranno i volontari dell'associazione e un team di dermatologi che offrirà supporto, informazioni e consulenze specialistiche. L’areata è una patologia autoimmune che colpisce milioni di persone, causando la perdita di capelli o peli in diverse aree del corpo, con impatti significativi sia fisici che psicologici.