Al via i Trofei italiani e la Coppa di dressage

Dopo tanti e prestigiosi concorsi di salto ostacoli, tra cui i campionatie l’Adriatic tour, il circolo ippico Le Siepi di Cervia si prepara a chiudere in bellezza la sua stagione agonistica n.50. Da domani a domenica sarà infatti di scena la tecnica e l’eleganza delnazionale. L’occasione è rappresentata daie dalladelle regioni di, che vedranno impegnati 208 binomi, per un totale di 28 squadre, in rappresentanza di 15 regioni. Domattina dalle 10, i concorrenti potranno prendere confidenza con i campi di gara attraverso le sessioni di familiarizzazione. Alle 16,30 saranno sorteggiati gli ordini di partenza delladelle regioni, competizione che unisce spirito di squadra e altissimo livello tecnico. Infine, l’inizio ufficiale della manifestazione, sarà alle 18,30 con la cerimonia di apertura.