Formiche.net - Vi racconto l’esperimento milanese. Scrive l’avv. Arcuri

Credo possa serenamente affermarsi che “” non ha di certo dato i risultati sperati. Il progetto che probabilmente l’amministrazione cittadina sperava rappresentasse la strada per l’inclusione e il sostegno agli “ultimi”, in realtà ha determinato un crash sociale secondo in Europa solo al caso Parigi.Mentre le cronache economiche raccontano che uno stabile nel quadrilatero della moda viene compravenduto a 1,3 miliardi, facendo conquistare a via Montenapoleone il primato di via più cara del mondo, superando persino quel tratto della fifth avenue di New York dove sorge la Trump Tower, nella periferia si spara per disperazione, per ribellione, per denuncia di una condizione non più sostenibile.Mentre un caffè in quello stesso quadrilatero tocca, e a volte supera, i due euro, a pochi metri, sotto i portici di piazza San Babila o Corso Vittorio Emanuele, gli ultimi resistono ogni notte a fame, intemperie e freddo.