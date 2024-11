Sesta rata da 87 miliardi l’Italia prima in Europa per Pnrr

Ilfogliettone.it - Sesta rata da 8,7 miliardi, l’Italia prima in Europa per Pnrr

Leggi su Ilfogliettone.it

La Commissione europea ha formalmente adottato una valutazione positiva riguardante il raggiungimento dei trentanove obiettivi necessari per il pagamento delladel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza () italiano, che ammonta a 8,7di euro. Questo annuncio è stato comunicato ufficialmente da Palazzo Chigi, sottolineando ilto dell'Italia come primo Stato membro dell'Unione europea a ricevere tale valutazione positiva per questa fase del piano.Dettagli del pagamentoIl pagamento della, previsto entro la fine del 2024, rappresenta un passo significativo per l'Italia. Infatti, come riportato nella nota ufficiale, "l'Italia si conferma anche la Nazione che ha ricevuto l'importo maggiore di finanziamento, che raggiungerà 122di euro, corrispondente al 63% della dotazione complessiva del, pari a 194,4di euro".