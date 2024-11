Davidemaggio.it - Rai, non passa l’emendamento sul taglio del canone

NessundelRai.sull’abbassamento della tassa del Servizio Pubblico (da 90 a 70 euro circa) cade con 12 voti contrari e 10 a favore. Pesa la decisione di Forza Italia, che decide di appoggiare l’opposizione.Il Governo è fortemente impegnato nel sostegno a famiglie e imprese, operando sempre in un quadro di credibilità e serietà. L’inciampo della maggioranza sul tema deldelRai non giova a nessunosi apprende da Palazzo Chigi, come riferisce Ansa. E’ scontro, però, tra i partiti, con la leader del PD, Elly Schlein, che attacca il Governo:Emendamento della Lega bocciato per i voti di Forza Italia, che ha votato contro come le opposizioni. La maggioranza è in frantumi e le divisioni sono evidenti. Sono allo sbando, troppo impegnati a litigare tra loro, a competere anziché governare il Paese.