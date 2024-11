Panorama.it - Quanto ci costa la Giustizia ingiusta

Leggi su Panorama.it

Da un legno così storto come quello di cui è fatto l’uomo, non si può costruire nulla di perfettamente dritto». Volente o nolente, una parte della magistratura italiana sembra eternamente incagliata nel severo aforisma kantiano. Bisogna raddrizzare gli alberi, soprattutto i fusti dell’economia e della politica. Anche a costo di epocali cantonate e incalcolabili danni. Elon Musk ha sintetizzato l’inconfessabile con un tweet urticante: «Questi giudici se ne devono andare». Si riferiva alla tenzone tra il governo italiano e i tribunali sui centri per il rimpatrio in Albania. I magistrati contestano la lista dei «Paesi sicuri» dove rispedire i clandestini. L’uomo più ricco e potente del mondo ama scherzare con il fuoco. Tutti si sono precipitati a sconfessare l’ennesima incontinenza verbale. Ma molti, sotto sotto, non si sono rammaricati.