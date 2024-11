Puff Daddy è in galera con l'accusa di sfruttamento della prostituzione, ma gli ascolti dei suoi brani sono raddoppiati

Leggi su Open.online

Secondo Luminate, società che studia i dati relativi al mondo dell’intrattenimento,avrebbe esponenzialmente aumentato l’attenzione sul proprio lavoro da quando è stato arrestato per traffico sessuale e racket. L’azienda parla di un aumento degli stream del catalogo del rapper che si aggira intorno al 50%. A confermarlo è una ricerca portata avanti da Chartmetric, che invece si occupa di dati relativi alla discografia: gli ascoltatori mensili di Sean Combs (così all’anagrafe) su Spotifysaliti da 9,6 milioni il 18 settembre, più o meno quando la notizia del suo arresto è diventata pubblica, a 13,2 milioni un mese dopo (al momento siassestati intorno ai 10 milioni, quindi comunque un buon aumento). Il rapper si è sempre dichiarato non colpevole ma le storie che continuano a venir fuori con cadenza quasi giornaliera mentre lui è rinchiuso al Metropolitan Detention Center di Brooklyn in attesa dell’inizio del processo il prossimo 5 maggio, dopo che gli è stata chiusa la porta in faccia ben tre volte riguardo la libertà vigilata (offerta del rapper al tribunale: 50 milioni di dollari), hanno decisamente, forse irrimediabilmente, macchiato la reputazione di Diddy, così come ama farsi chiamare dagli amici.