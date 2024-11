Ilrestodelcarlino.it - Pierina, l’ultima verità. Loris disse ai poliziotti: “L’ha uccisa Louis”

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Rimini, 28 novembre 2024 – “Io penso che sia stato, per togliere tutti i problemi a mia sorella ed essendo molto protettivo verso di lei. È una mia convinzione e spero di sbagliarmi”. Fornisce il sospetto e fornisce il movente. È diretto e senza fronzoli: cristallino.Bianchi a domanda del pm (“Della morte di Piera lei che idea si è fatto?”) risponde così. Senza girarci tanto intorno. Svelando a chi indaga quella “sua idea” che il fratello di Manuela ha più volte ribadito di avere ai cronisti, ma senza mai entrare nel merito e nei dettagli. Maquell’idea ce l’aveva eccome, e ce l’aveva già dalla notte del 5 di ottobre, 2023. Rimini 25-06-2024 - OmicidioPaganelli -Tribunale. © Manuel Migliorini / Adriapress. Questo infatti è quanto trapela dal verbale della prima sit diBianchi quando, la notte dopo il ritrovamento del cadavere della 78enne trucidata a Rimini, in questura il fratello di Manuela venne sentito a lungo da mobile e sostituto procuratore Paci: per approfondire i rapporti familiari che gravitavano intorno aPaganelli.