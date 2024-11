Lanazione.it - Museo della deportazione. C’è l’accordo: nuovo cda. Chiarugi è il presidente

Cambio al vertice per la Fondazionee Centro di documentazionee Resistenza. Dopo un periodo di stallo dovuto al mancato rinnovo del cda ecco che ieri sera è stato eletto ilconsiglio di amministrazione che avrà il compito di traghettare l’attuale fondazione verso ilente sulla base delle nuove indicazioni regionali. La nuova realtà da costituire è frutto del protocollo firmato nel 2019 tra la Fondazione, Regione, Comune di Prato, Comune di Firenze e Aned nazionale. L’ultimo step burocratico è avvenuto nel 2023 e da oggi inizia la fase concreta di creazione delente di respiro regionale, per tutelare Prato e una delle poche strutture in Italia a essere dedicata alla conservazionememoria. A fare da traino ci sarà ilcda nominato ieri sera: il, al posto dell’uscente Aurora Castellani, indicato dal Comune di Prato sarà Massimo, 74 anni, anima del circolo di Viaccia, nonché ex viceArci, oradel collegio dei garanti.