Ilfattoquotidiano.it - Maggioranza ancora battuta al Senato: la Lega si vendica per il canone Rai e affossa un emendamento di Forza Italia sulla sanità in Calabria

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Lasi sgretola tra veti die vendette della, alla faccia dell’unità predicata dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Il centrodestra è andato sotto una seconda volta in commissione Bilancio aldopo la bocciatura del taglio delRai. Se lo scossone sui 20 euro in meno di tassa da pagare nel 2025 per finanziare il servizio pubblico era stato provocato da, contraria all’della, questa nuova ‘botta’ arriva perché a mettersi di traverso è proprio il Carroccio su una proposta degli azzurri. Iri che fanno capo a Matteo Salvini si sono astenuti su una firma di Claudio Lotito () relativo allaindeterminando così la bocciatura della modifica, grazie al voto compatto delle forze di opposizione.