Lezioni di creatività contemporanea, tocca all’artista Edoardo Tresoldi

Proseguono con l’artistaledipromosse dalla Direzione Generaledel Ministero della Cultura, dalla Fondazione De Sanctis e dalla Fondazione Musica per Roma. Il titolo della sua lezione è “Paesaggio, tempo e materia” e coglie alla perfezione la suggestione dei suoi interventi artistici in cui il dialogo con lo scenario e le architetture circostanti è il tema ricorrente.Nato a Milano nel 1987, l’artistarealizza opere di arte pubblica di grandi dimensioni, che esplorano la relazione tra corpi, architettura e paesaggio. I suoi anti-monumenti evocano presenze reali, scomparse o possibili, che attraversano le memorie materiali e immateriali, e i riti delle comunità con le quali interagiscono. A partire dall’intervento sulla Basilica di Siponto (2016), il suo lavoro si è spesso confrontato con l’archeologia e il paesaggio delle rovine, affiancando la ricerca filologica alla pratica scultorea e all’interesse per il concetto di “materia assente”.