Lazio-Ludogorets Marusic | Possiamo fare grandi risultati in Europa

Leggi su Sportface.it

“Penso che inLeaguequest’anno. Domani abbiamo una partita importante e sicuramente da non sottovalutare. In questa competizione non ci sono squadre che puoi sottovalutare e, quindi, dobbiamo dare tutto per vincere”. Queste le parole del difensore della, Adam, alla vigilia della sfida diLeague, contro il. “Quando giochi l’League non può mancare la motivazione. Sono semprepartite e ogni giocatore deve dare il massimo. Solo così si possono portare a casa– spiega il difensore biancoceleste -. Abbiamo un gruppo buono, sano. Tanti ragazzi nuovi si sono adattati velocemente, questa è la cosa più importante. La squadra sta bene, penso chealtre vittorie importanti e continuare così”, conclude