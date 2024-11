Linkiesta.it - La geopolitica variabile di Matteo Salvini

Leggi su Linkiesta.it

UniCredit, la seconda banca più grande d’Italia, ha deciso di fare un’operazione economica italianissima proponendo un’offerta pubblica di scambio a un’altra banca italiana, Banco Bpm, per creare un colosso nazionale da diciannove milioni di clienti e la terza banca europea per capitalizzazione di mercato. Sulla carta, sarebbe il sogno proibito di qualsiasi governo di destra-centro, nazionalista, e sovranista. Un trionfo tricolore da festeggiare mangiando una pizza sulle note di Mameli suonate al mandolino. E invece no. Per il vice presidente del Consiglio, quello del «prima gli italiani» e della svolta nazionalista della sua Lega (ormai non più nord), «UniCredit ormai di italiano ha poco e niente: è una banca straniera». E per questo bisogna impedire questa operazione, usando il golden power, lo strumento in mano al ministero dell’Economia per impedire acquisizioni sgradite e proteggere gli interessi strategici del Paese.