.com - La Dubai Chocolate Bar: quando il lusso incontra l’arte del cioccolato

Leggi su .com

Nel panorama sempre più variegato delle tendenze gastronomiche virali, un nuovo fenomeno sta conquistando i social media e i palati di tutto il mondo. LaBar, nata nella città simbolo dele dell’eccesso, sta ridefinendo il concetto stesso di tavoletta di, trasformandola in un’opera d’arte commestibile dal valore di 17 euro.L’origine di un successo inaspettatoNel cuore degli Emirati Arabi Uniti, la Fixs, fondata nel 2021 da Sarah Hamouda, ha dato vita a quella che sarebbe diventata una vera e propria rivoluzione nel mondo della cioccolateria artigianale. La sua creazione più celebre, la “Can’t Get Knafeh of It“, rappresenta un ponte tra la tradizione mediorientale e l’innovazione dolciaria contemporanea, combinando ilal latte con un ripieno di crema al pistacchio e tahina, coronato dall’inconfondibile knafeh, il dolce tipico medio-orientale fatto di sottilissimi fili di pasta fillo.