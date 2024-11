Rompipallone.it - Juve beffata, Gyokeres verso la Premier: lo svedese lancia la sfida

Losta macinando gol su gol e potrebbe presto andare a misurarsi in: lasembra ormai defilata.Victor Gyökeres è uno degli attaccanti più in vista del momento. Il suo percorso, però, non è stato privo di ostacoli. A soli 16 anni firma col Brommapojkarna, fucina di talenti in Svezia. Qui, sotto la guida di Olof Mellberg, arriva la svolta: da ala a centravanti puro. “Non è stato facile“, ricorda l’attaccante dello Sporting. “Mentre gli altri si allenavano normalmente, io perfezionavo dettagli fondamentali dall’altra parte del campo“. Un lavoro duro, che ha dato i suoi frutti.Nel 2017 Gyökeres segna 21 gol, riportando il Brommapojkarna in Allsvenskan. Il Brighton lo nota e lo porta in, ma qualcosa non decolla: solo 8 presenze e diversi prestiti anonimi. Nel 2021 sceglie il Coventry, in Championship.