In trasferta ’affluenza’ bassa

Il Cesena in questa prima parte di stagione ad alto livello (quarto posto a 22 punti) fuori casa ha ottenuto la prima vittoria solo nel turno precedente la sosta a Cittadella (2-0). Lontano dalla Romagna il cammino è di 5 punti conquistati rispetto ai 17 ottenuti al Manuzzi dove il club bianconero è al quinto posto in B come affluenza spettatori con una media di 9.581 presenze a gara in una classifica che vede davanti nell’ordine Palermo, Sampdoria, Bari e Salernitana. Il percorso fuori casa dei tifosi bianconeri (che hanno viaggiato a Reggio Emilia contro il Sassuolo, Spezia, Palermo, Pisa, Salernitana e Cittadella) non è nelle prime posizioni di tale graduatoria della B ma occupa il dodicesimo posto con 531 presenze. Nel percorso va considerato che su sei gare sono state raggiunte due mete molto distanti come Palermo e Salerno, due medie come Spezia e Pisa e due abbastanza comode come Cittadella e Reggio Emilia.