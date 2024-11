Iodonna.it - Il salmone è un alimento nutriente e benefico, ma è importante fare scelte consapevoli sulla qualità e sulla provenienza

Ilsi trova molto spesso sulle nostre tavole. Ma cosa sappiamo delle sue proprietà? E in quali casi è beneattenzione? Ecco nove informazioni da non sottovalutare.È ricco di Omega-3In particolare EPA e DHA, grassi polinsaturi essenziali che ci proteggono dalle malattie cardiovascolari e supportano la salute del cervello Leggi anche ›, cosa sapere: un Superfood da consumare con attenzione Contiene l’astaxantinaÈ un potente antiossidante che contrasta lo stress ossidativo e protegge la pelle dai danni UVÈ ricco di proteine e vitamineProteine necessarie per la crescita muscolare e per il sistema immunitario e vitamine e minerali importanti per le ossaDifferenza tra selvaggio e allevatoLa carne di quello allevato è spesso più grassa e ha un contenuto inferiore di nutrientiIlallevato spesso è ricco di Omega-6Un eccesso di Omega-6 può favorire l’infiammazione del corpo umanoMangiarecrudo può comportare dei rischiCome parassitosi e di infezioni.