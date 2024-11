Bubinoblog - IL SABATO DI CANALE 5: STOP GF, ARRIVA IL VOLO CONTRO BALLANDO CON LE STELLE

Manovre in corso nei palinsesti di5. Dopo la chiusura anticipata della Talpa e il tracollo ieri sera del Grande Fratello, sprofondato al 13,9%, si tenta di correre ai ripari.seraal raddoppio del reality di Alfonso Signorini che giàscorso venne quasi doppiato dacon le. 26,8% per Rai1 a fronte del 14,7% di5.Dati troppo bassi. Per ora GF torna al lunedì sera mentre alseralo show Il: Tutti per Uno, andato in onda lo scorso maggio. Una proposta più adatta al.L'articolo ILDI5:GF,ILCON LEproviene da BUBINO.