Gamberorosso.it - Il faticoso bilancio delle enoteche italiane: vendite estive in flessione e Natale incerto

Leggi su Gamberorosso.it

Un'estate 2024 difficile e una chiusura d'anno per niente brillante per le. Nell'ultima analisi di Vinarius, associazione che ne raggruppa 120, per un giro d'affari di circa 50 milioni di euro, il periodo estivo ha mostrato diversi lati negativi. Nel confronto tra ledi luglio-settembre 2023 e 2024, oltre metà (54,5%) degli enotecari segnala una stabilità del fatturato, mentre oltre un terzo rileva un calo (seppure in percentuale contenuta) e solo il 9,1% registra un miglioramento. In particolare per quanto riguarda i vini bianchi, lenellesono rimaste stabili per circa il 55% degli intervistati da Vinarius, per il 35% sono aumentate, mentre poco più del 9% ha rilevato un calo. Dato analogo per gli spumanti «a conferma di una stagione estiva - scrive l'associazione - influenzata da fattori economici e climatici che hanno limitato le».