Liberoquotidiano.it - Genova: nella notte a fuoco due auto e una moto

Leggi su Liberoquotidiano.it

, 27 nov. - (Adnkronos) - Duee unasono andate ala scorsa, in via Caprera. L'incendio è scoppiato intorno alle 4. Sul posto sono intervenuti i vigili del, la polizia locale e la polizia di Stato con il reparto della scientifica che dovrà stabilire le cause del rogo. Due notti fa un altro incendio aveva riguardato un camper e sei