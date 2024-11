Ilgiorno.it - Fedez senza controllo: “Ogni tanto fumo canne. Meglio Vannacci della Schlein. Lucci? Un amico”

Milano –non rinnega il capoCurva Sud del Milan, Luca, arrestato nell’ambito dell’indagine sul narcotraffico legato alle cosche di ‘ndrangheta. “? Lo rincontrerei e non esiste il reato di cattiva frequentazione. Non tradisco le mie amicizie, incontro chi cazzo voglio”, ha dichiarato alla trasmissione La Zanzara di Radio 24. “Frequentavo un pregiudicato che si stava reinserendo nella società, poi non posso sapere cosa faceva sul suo privato”. Intervistato da Giuseppe Cruciani, ha presentato il suo nuovo podcast, Pulp Podcast, la cui prima puntata è dedicata alla sindrome di Tourette. “Abbiamo dovuto bippare decine di bestemmie, dice, ma l’argomento è molto serio. Con noi c’era uno dei più grandi esperti di questa patologia, un medico del San Raffaele”. Alla domanda “Chi vorresti invitare?” lui risponde: “Il mio ospite sarebbe Maurizio Gasparri, abbiamo un pregresso importante, è giunta l’ora di un confronto tra me e lui.