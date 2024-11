Elezioni AIA Trentalange presenta le deleghe a sostegno della sua candidatura

Leggi su Sportface.it

Il 14 dicembre ci saranno leper il futuro presidente dell’Associazione Italiana Arbitri e Alfredoha depositato oggi lesuaalla presidenza dell’Aia. La scelta disua squadra, si legge in una nota, è stata quella “dirne solo il numero necessario per lasciare a tutti la possibilità di un confronto democratico. Nonraccolte per non far partecipare l’altro ma avute da uomini e donne convinti dal programma, che viene illustrato nel tour chee i candidati al Consiglio Nazionale stanno affrontando, percorrendo la penisola, e che è stato inviato a tutti gli aventi il diritto di voto”.Il perno del progetto, si sottolinea nella nota, è l’autonomia dell’Aia, “un’autonomia che è stata a lungo progettata, studiata e analizzata e che ha visto l’avvallo dello studio Harpalis.