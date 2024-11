Gamberorosso.it - È morto Gianfranco Sorrentino, pioniere dell'autentica ristorazione italiana a New York

Newperde un grande personaggio. Martedì 26 novembre è scomparso, proprietario di due celebri ristoranti a Manhattan: Il Gattopardo e The Leopard at des Artistes. Originario di Napoli, aveva iniziato a lavorare nel settore giovanissimo, girando letteralmente il mondo con il suo stile distinto, l'attenzione per il cliente e i suoi modi gentili. Aveva lavorato in grandi alberghi da Capri a Londra, da Tokyo a Newdove era approdato alla fine degli anni '80. Negli anni '90 aprì il suo primo ristorante, Sette MoMa: la prima idea di fine dining all'interno un'istituzione museale in città, verà novità per l'epoca. L'apertura che ha segnato lanegli Stati Uniti, però, è del 2001 quando prende vita il Gattopardo, il più celebre ristorante italiano in città.