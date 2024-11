Nerdpool.it - Creature Commandos – Lo showrunner vuole una seconda stagione, ma che impatto avrà sul DCU?

non è ancora uscita, ma loDean Lorey sta già valutando l’ipotesi di unadella prima serie animata R-rated del. In un’intervista a ScreenRant, Lorey ha dichiarato: “Vogliamo assolutamente fare una. Non c’è un piano particolare di cinque stagioni o qualcosa del genere. Ma vogliamo assolutamente fare un’altra”. Sebbene sia naturale per qualsiasidesiderare che la propria serie abbia successo e ottenga più stagioni, il modo in cui Lorey descrive la possibilità di unadiindica che i DC Studios hanno discusso su come questa serie potrebbe continuare. Questo perché Lorey ha anche detto ai fan: “Vedrete, alla fine della prima, alcuni dei personaggi che potrebbero farne parte, e c’è molto divertimento in arrivo, spero”.