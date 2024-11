Iodonna.it - Comode Altezze. Le ultimissime in fatto di It Shoes secondo la Regina di stile

Sempre ineccepibile. Nemmeno le ultime contestazioni in merito all’alluvione che ha sconvolto il territorio di Valencia e dintorni sono riuscite a scalfire la popolarità, perlomeno in materia di, di Letizia Ortiz. Ladi Spagna ha dimostrato un’umanità e un aplomb proverbiali, che l’hanno subito risollevata negli indici di gradimento del pubblico. Merito anche dei suoi Royal look mai sopra le righe, consoni all’occasione, al luogo, al momento di crisi. Oltre che al clima della stagione fredda. Letizia di Spagna, l’abito smoking nero fa rima con eleganza e rispetto X Leggi anche › Principesse si diventa.