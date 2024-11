Ilgiorno.it - “Ci sono undicimila pazienti senza medico di famiglia”: la protesta a Pioltello

(Milano) – “Ai Comuni chiediamo che sollecitino un piano di rilancio ad Asst”. Nuovadel Comitato “Ihanno perso la pazienza” nato nell’Adda-Martesana, ieri, i malati, “stanchi di essere di Serie C”, sidati appuntamento a, dove era in programma l’assemblea dei sindaci dei 53 Comuni che fanno riferimento all’Azienda ospedaliera. La platea ideale “per portare avanti la nostra battaglia che non è contro nessuno, ma per ottenere quel che ci spetta – spiega Curzio Rusnati, ex primo cittadino di Bussero, fra i promotori della mobilitazione –. Abbiamo riassunto il lento decadimento della sanità sul territorio con uno striscione: “Ultimi in classifica”. I numeri certificano i problemi e noi siamo qui per dare il nostro contributo a risolverli. Non ci fermeremo finché gli 11mila residenti della zonadi, non avranno un dottore al quale fare riferimento.