Riminitoday.it - Cattolica si trasforma nella città del Golden Ticket, i negozi fanno squadra e preparano ricchi premi

Leggi su Riminitoday.it

è pronta arsidel. E’ questo il progetto in vista del Natale partito da alcune attività economiche, con in testa pasticceria e cioccolateria Staccoli.Come funziona il progettoPasseggiando per le vie del centro, potrete riconoscere i