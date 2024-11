Aviaria nel latte crudo l’allarme di Bassetti | Si sta avvicinando all’uomo

Leggi su Ildenaro.it

(Adnkronos) –Il virus dell’influenza, che può colpire anche gli esseri umani, è stato scoperto in un lotto diin vendita in California. Lo hanno comunicato le autorità statali. Sebbene non siano state segnalate malattie, questo ritrovamento si verifica solo pochi giorni dopo che un bambino è risultato positivo all’influenza, primo caso pediatrico nella storia degli Stati Uniti. Il virus è stato rilevato nelintero di Raw Farm, con data di scadenza 27 novembre, ha informato il Dipartimento di salute pubblica della California. L’azienda ha emesso un richiamo volontario e i rivenditori sono stati informati di ritirare il prodotto dagli scaffali dei loro frigoriferi ed è stato consigliato ai consumatori che potrebbero averlo in casa di non berlo. “E’ evidente che in Usa, con la situazione dell’che c’è, ilnon dovrebbe essere né venduto né consumato.