Assemblea Confartigianato Granelli | Guardiamo al futuro scommettendo sui giovani

Platea della grandi occasioni, oggi, per l‘annualedia Roma, presso l’Auditorium della Conciliazione. Tanti gli ospiti del mondo produttivo, ma anche politico. Ospite d’onore, ovviamente, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella intervenuto anche sul palco. Quella di oggi, però, è stata anche l’occasione per il rieletto presidente Marcodi parlare dello stato dell’organizzazione di categoria. “L’è sempre un momento straordinario perché consente di ricompattare, di fare gruppo e mettere avanti una squadra forte. Il messaggio che vogliamo lanciare è rivolto aie fargli capire quanto è attrattivo il nostro settore, quante possibilità ci sono di realizzare i propri sogni. Siamo sempre in battaglia, ma l’ottimismo non ci manca perché le armi, che io definisco di ‘conquista di massa’, che sono creatività, unicità, personalizzazione, cura dei dettagli, fanno di noi una grande forza economica ma anche sociale che può scrivere un’altra bella pagina per il nostro Paese”, ha sottolineato