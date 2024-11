Cityrumors.it - “Amava la vita e gli animali”, la terribile storia di Paolo raccontata da sorella e mamma [VIDEO]

Leggi su Cityrumors.it

Priscilla e Simona in esclusiva ai nostri microfoni ripercorrono la tragedia di Manziana e raccontano chi era il 39enne ucciso da tre rottweilerLadi Priscilla e Simona,diPasqualini, è cambiata in una fredda domenica dello scorso di febbraio. Una notizia che ha sconvolto l’intera Italia. E ai microfoni di cityrumors.it le due donne ripercorrono quella giornata da incubo e raccontano anche chi era il 39enne di Manziana.“lae gli”, ladida(Ansa) – cityrumors.itDoveva essere per lui una giornata come tutte le altre. Prima lo studio e poi la consueta passeggiata. Ma durante la sua uscita quotidiana ha incontrato tre rottweiler fuggiti da una casa nelle vicinanze. Pernon c’è stato niente da fare: le ferite riportate erano molto gravi e il personale medico ha potuto constatare solamente la morte del 39enne.