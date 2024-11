Ilnapolista.it - Al Psg si libera un posto per Osimhen? Bild: Lipsia interessato a Kolo Muani

Leggi su Ilnapolista.it

Secondo quanto riportato dai tedeschi della, ilsarebbea Randal, centravanti del Psg, per dare maggior intensità al proprio attacco.su: siunal Psg per?Il quotidiano riporta:Il francese, che nel 2023 è passato dal Francoforte al Psg per 95 milioni di euro, gioca raramente a Parigi, l’allenatore Luis Enrique l’ha schierato titolare solo due volte in campionato in questa stagione. Se non a gennaio, potrebbe partire quest’estate.Questo trasferimento potrebbe aprire una porta importante per l’attacco del Psg. Il club si ritroverebbe con un centravanti in meno e di conseguenza potrebbero fiondarsi nuovamente su Victordel Napoli, che attualmente è in prestito al Galatasaray.Ovviamente è tutto prematuro, ma non sarebbe da sottovalutare l’idea che Luis Enrique voglia un attaccante capace di 25 gol in stagione per colmare questo gap con gli altri migliori club d’Europa.