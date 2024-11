Quotidiano.net - Wispy bang, la frangia a ciuffetti che piace alle dive della Gen Z

Roma, 26 novembre 2024 – L’aggettivosignifica leggero e arioso ed è quello che caratterizza ladi tendenza per questa stagione, tra la fine dell’autunno 2024 e l’inizio dell’inverno 2025: ae leggermente spettinata, perfetta per chi ama un look disinvolto. Una delle ultime star a sfoggiarla sotto i riflettori è stata Taylor Swift, durante il suo Eras Tour, ma di recente l’hanno fatto anche Camila Cabelo, Gigi Hadid e Selena Gomez. In passato, poi, questasbarazzina è stata portata con grande charme da icone quali Jane Birkin e Brigitte Bardot. Cos’è laLapunta tutto sulla leggerezza. Non è piena come la classicadritta, ma nemmeno sottile come una microcontemporanea. Piuttosto, si colloca a metà strada tra le due tendenze, richiamando un po’ lo stile boho e hippie anni ’70 grazie alla sua forma lievemente a U.