Gaeta.it - Virtus Marina di San Nicola: L’Under 19 Prosegue la Corsa ai Play Off con un Avvio Favorito

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Ladi Sansta mostrando prestazioni promettenti nell’attuale campionato Under 19. Dopo sei giornate, la formazione juniores, guidata dal mister Bino Paradiso, è posizionata tra le migliori squadre della competizione e ha tutte le intenzioni di puntare verso ioff. Questo articolo esplora l’andamento della squadra e le aspettative per il futuro, evidenziando l’importanza del lavoro di squadra e della crescita dei giovani calciatori.La sconfitta recuperata: prestazione contro l’ElisSabato 23 novembre, ladi Sanha ottenuto una convincente vittoria per 2 a 0 contro l’Elis nella sesta giornata del campionato provinciale Under 19. Dopo il passo falso della settimana precedente, i giovani calciatori hanno dimostrato di saper recuperare rapidamente, ritrovando un buon gioco e rilanciando le proprie ambizioni in classifica.