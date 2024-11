Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 26-11-2024 ore 10:30

DEL 26 NOVEMBREORE 10.20 GIANGUIDO LOMBARDINUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL RACCORDO ANULARE A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO NEI PRESSI DELL’USCITA DELLA TUSCOLANA CI SONO INCOLONNAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA A PARTIRE DALL’ARDEATINA;UN ALTRO INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO IN CARREGGIATA OPPOSTA, TRA LE USCITE NOMENTANA E TIBURTINA; PROSEGUENDO IN INTERNA ULTERIORI CODE, QUI PER TRAFFICO INTENSO, SONO PRESENTI TRA CASILINA E APPIA;CI SPOSTIAMO SULLA FLAMINIA, DOVE SEMPRE PER INCIDENTE CI SONO CODE TRA RIANO E MALBORGHETTO NELLE DUE DIREZIONI;IN ENTRATA VERSO IL CENTRO CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST, E SEMPRE VERSO LA TANGENZIALE SULLA SALARIA, TRA VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE.