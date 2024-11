Quifinanza.it - Unicredit acquisisce Banco Bpm, cose cambia per i clienti delle due banche

Leggi su Quifinanza.it

Con l’operazione di acquisizione diBpm da parte diduepotrebbero notare alcunimenti nel modo in cui interagiscono con i rispettivi istituti di credito. Spesso durante le fusioni alcuni dettagli del conto corrente e dell’home banking vengono modificati per migliorare l’integrazione tra le due società.Ad essere coinvolte saranno anche Webank, Banca Aletti e Banca Akros. Non ci saranno però problemi per i risparmi depositati sui conti correnti, grazie anche al fondo interbancario che li garantisce almeno fino a 100mila euro. Imenti inoltre dovranno attendere la fine dell’operazione finanziaria che, se tutto andasse come previsto, arriverà tra più di un anno.e Bpm, cosaper i, unapiù importantiitaliane, ha presentato un’offerta pubblica di scambio per tutte le azioni diBpm.