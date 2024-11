Tv | a Pappi Corsicato il Premio Galà Cinema Fiction

Leggi su Ildenaro.it

è il protagonista all’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli dell’incontro con gli studenti programmato dal 16mo-Italian Identity, manifestazione ideata e prodotta da Valeria Della Rocca per la direzione artistica di Marco Spagnoli. Nella Sala degli Angeli il regista napoletano, accolto dal saluto del rettore Lucio D’Alessandro e da un intervento di Rosanna Romano, direttore generale Politiche Culturali e Turismo della Regione Campania , si è confrontato con gli allievi dei Master in «e Televisione» e «Management del Turismo culturale e Cineturismo» dell’Università napoletana. In questa occasione, tra i fondatori alla fine degli anni Ottanta di quel fenomeno culturale che fu definito «NuovoNapoletano», ha ricevuto il» per la«Vivi e lascia vivere».