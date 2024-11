Gaeta.it - Studenti del liceo Ovidio di Sulmona formati per diventare guide turistiche tra cultura e innovazione

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Nell’ambito del Ministero dell’Istruzione, il PCTO ha aperto l’opportunità a 22dellinguistico dell’Istituto “” didi partecipare a un intenso programmavo sulla figura del “-conférencier“. Coordinato dall’agenzia Parigirando, il percorso ha permesso ai ragazzi di acquisire competenze sia tecniche che pratiche nel campo della mediazionele e della valorizzazione del patrimonio artistico.Un percorsovo ricco di esperienzeDal 18 al 22 novembre, glihanno partecipato a corsi che hanno esaminato in dettaglio le diverse sfaccettature della professione di mediatorele. Sotto la guida esperta di Simone Prosperi, Emanuela de Camillis e Margherita Cavenago, i ragazzi hanno approfondito come progettare itinerari e scrivere articoli turistici, utilizzando al contempo strumenti digitali per la promozionele.