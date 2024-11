Thesocialpost.it - Sondaggio Swg: effetto Regionali, il centrodestra va in affanno, sorride la Schlein

L’orientamento di voto degli italiani registra questa settimana movimenti interessanti: il Partito Democratico avanza guadagnando mezzo punto percentuale, mentre Fratelli d’Italia cala leggermente, pur rimanendo saldamente al comando. È l’delle recenti elezioniin Emilia-Romagna e Umbria, dove il centrosinistra ha ottenuto importanti vittorie. Di seguito i dati aggiornati forniti dalSwg per La7.Pd in crescita, FdI in caloIl Partito Democratico si attesta al 22,6%, registrando un aumento dello 0,5% rispetto alla settimana precedente. È il risultato più evidente tra le forze politiche e sembra riflettere l’positivo delle vittorie di Michele de Pascale e Stefania Proietti nelle elezioni. Fratelli d’Italia, pur rimanendo il partito di maggioranza relativa con il 29,4%, perde lo 0,2%.