Lanazione.it - Scuola al freddo, lezioni cancellate. Al Marchi il riscaldamento non va: “Problema irrisolto da troppi anni”

Pescia, 26 novembre 2024 – Ritorno a casa anticipato, ieri mattina, per gli studenti dell’Istitutoe per alcune classi del Sismondi. Le dirigenti scolastiche Anna Paola Migliorini e Oria Mechelli hanno deciso di interrompere lea metà mattinata, a causa del. Prima gli studenti del, alle 10.30, poi quelli delle classi del Sismondi-Pacinotti dislocate nella sede dell’altro istituto, alle 11, sono usciti dalle aule. “In quanto candidati rappresentanti nel consiglio d’istituto – spiegano Federico Angelini e Cristian Negoi – siamo stati convocati dalla preside Migliorini, che ci ha illustrato la situazione del, e ha deciso di chiudere lae mandarci a casa. Siamo rimasti fuori dell’istituto per manifestare, per dire che sonoche ilsi ripete, che almeno due giorni l’anno laè costretta a chiudere perché la caldaia ha problemi.