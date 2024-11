Tg24.sky.it - Sciopero dei trasporti del 29 novembre, Salvini firma la precettazione

Leggi su Tg24.sky.it

la. Lo annuncia il Mit per lo stop dei lavoratori deiprevisto il prossimo 29. "Per evitare agli italiani l'ennesimo venerdì di caos ho deciso di intervenire direttamente riducendo a 4 ore loindetto da alcuni sindacati per venerdì". Il leader della Cgil Maurizio Landini "dice che sto limitando il diritto di, in due anni e poco più di governo 949 scioperi effettuati in Italia. Diritto allosì ma anche diritto al lavoro per la stragrande maggioranza degli italiani è l'impegno che mi sono preso", ha affermato in un video il ministro delle Infrastrutture e dei. Aha risposto la segretaria del Pd Elly Schlein: "Sta purtroppo diventando un copione, quello del governo che rifiuta il confronto con i lavoratori, respinge i tentativi di esporre le proprie ragioni e che, con la, nega anche il diritto di