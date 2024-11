Quotidiano.net - San Leonardo da Porto Maurizio: Il santo del giorno, 26 sovembre

Leggi su Quotidiano.net

Sanda: ildel 26 novembre Il 26 novembre la Chiesa Cattolica celebra Sanda, un religioso dell'Ordine dei Frati Minori, noto per il suo ardente impegno nella predicazione e nella promozione della devozione alla Via Crucis. Nato il 20 dicembre 1676 a, oggi parte di Imperia, Sanè diventato un modello di fervore spirituale e dedizione missionaria. La vita e le opere di SanSannacque in una famiglia benestante e ricevette un'educazione che lo avrebbe potuto portare verso una carriera nel campo della medicina. Tuttavia, sentì una chiamata più profonda e decise di entrare nell'Ordine dei Frati Minori a Roma. Dopo l'ordinazione sacerdotale, dedicò la sua vita alla predicazione in varie regioni d'Italia, particolarmente nelle città e nei villaggi più remoti, dove l'educazione religiosa era meno diffusa.