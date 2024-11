Lanazione.it - "Quei lavori non ancora iniziati, perché?"

"Via Atene e via delle Industrie, sono incluse nel piano di manutenzione strade finanziato a febbraio 2023, progetto approvato a novembre 2023 eil 25 giugno 2024. A quasi due anni dalla messa a disposizione dei fondi inon vengonofatti. Come mai?? Dove sta il problema? Dove sta l’intoppo?". Sono le domande che Forza Italia di Bastia Umbra rivolge all’amministrazione comunale evidenziando come appaia singolare dover impiegare tutto questo tempo semplicemente per incatramare delle strade e venire poi a conoscenza che isono sospesi dal 12 luglio 2024. "Fino a quando non si sa – incalzano gli ‘azzurri’ –: è proprio deprimente. Tempo fa in consiglio comunale l’assessore Rosignoli, in risposta ad una interrogazione aveva rassicurato tutti affermando che era tutto a posto che iche sarebbero ripartiti a breve, secondo lui, avevano subito ritardi a causa di interferenze con alcuni eventi: il mercato del venerdì e Bastia Estate.