Gaeta.it - Pesaro ospita Journeys Italy 2024: evento di viaggio di lusso tra arte e cultura marchigiana

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter A, si svolge in questi giorni, unannuale che si focalizza sul settore dei viaggi di. Questa iniziativa mette in contatto fornitori e consulenti diprovenienti da diversi mercati, includendo Nord America, Europa e Asia, creando un’importante occasione di networking e promozione delle destinazioni italiane, in modo particolare della regione Marche. Oltre a offrire opportunità di business, l’celebra anche il ricco patrimoniole ed artistico del luogo.L’inaugurazione dell’al Charlie HotelLa conferenza di apertura si è tenuta al Charlie Hotel, un’installazione del gruppo Lindbergh, location scelta per l’importanza e la centralità nell’accoglienza dei pcipanti provenienti da tutto il mondo.