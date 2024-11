Terzotemponapoli.com - Napoli, Zaccaria: “Il problema è quello della finalizzazione”

Ilvince ancora di misura contro la Roma. AMagazine Live parla Mario, giornalista. Di seguito le sue parole alla trasmissione radiofonica di radio Punto Zero.“Ilha giocato a seconda delle possibilitàsquadra”Così: “La vittoria delcontro la Roma? Gli azzurri hanno giocato a seconda delle possibilitàsquadra. Il, poi la Roma non ha fatto quasi niente. Ildi quest’anno è una squadra cinica, pratica e concreta, capitalizza molto le occasioni che crea. La squadra azzurra è superiore alla Roma e l’ha dimostrato, ma dovrebbe essere in grado di chiudere le partite in modo più importante. Conte continua a lavorare per trovare gli accorgimenti giusti, per rendere la squadra più concreta in attacco.