Missili russi la mappa degli obiettivi in Europa | quanto ci metterebbero ad arrivare a Roma

C’è timore nel mondo per il missile intercontinentale russo RS-26 Oreshnik, una delle armi più letali nella recente strategia militare. Con una velocità di 12.250 km/h e una gittata intercontinentale di oltre 5.500 km, il missile è stato progettato per colpire rapidamente i principalieuropei. Quindi anche l’Italia. Mentre i toni della guerra si alzano sempre più, ci si chiede ora anche in Italia, in caso di attacco,ci metterebbe questo “mostro” da 36 tonnellate a raggiungerci. Già, perché il probelma dell’RS-26 è che essendo in grado di raggiungere velocità ipersoniche è quasi impossibile da intercettare con i sistemi di difesa attualmente in uso in. Vediamo ora, secondo le informazioni inserite in unadiffusa da Mosca, i tempi di volo verso alcune città europee chiave, compresa Roma.